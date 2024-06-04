Ансамбль домбристов «Күдер» выступил на главной площади в честь Дня государственных символов РК

В честь праздника ансамбль домбристов «Кудер» исполнил известные казахские кюи на главной площади Петропавловска. Уже более 30 лет художественный руководитель ансамбля Тойкен Кудерова воспитывает талантливых музыкантов.

ТОЙКЕН КУДЕРОВА, художественный руководитель ансамбля домбристов «Күдер»:

— Это не просто так дается. Это большой кропотливый труд. Я как педагог добиваюсь у своих учеников такой техники исполнения, мастерства. У меня только на это поставлена цель. Я очень рада, что мы участвуем на таких мероприятиях, где я показываю своих учеников. И что на нас обращают внимание именно потому, что мы хорошо исполняем свою музыку.

В честь Дня госсимволов коллектив исполнил патриотические песни. Более 20 мелодий прозвучало со сцены. К слову, ребята уже побывали во многих странах, где ознакомили зрителей с национальным творчеством.

АСАНАЛИ ОРАЗ, участник ансамбля «Күдер»:

— Я играю на домбре 9 лет. Учусь в колледже искусств с 5 класса и знаю около 60 кюев известных людей Казахстана. Недавно мы выступали в России и Дубае, где заняли призовые места.

Прошло много лет со дня основания ансамбля. На сегодня у них имеется много достижений. Команда выезжала за границу и выиграла много международных конкурсов. Домбристы принимают участие в каждом государственном празднике.

Валерия Сиваш