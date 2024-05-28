Продкорпорация помогает фермерам из Уалихановского района

Опытные фермеры Уалихановского района во многом полагаются на собственный опыт. Государство своевременно оказывает им всю необходимую помощь. Руководитель районного отдела сельского хозяйства Жолдыбай Хасенов говорит, что помешать полевым работам могут только погодные условия.

ЖОЛДЫБАЙ ХАСЕНОВ, руководитель отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии Уалихановского района:

— В районе 188 сельскохозяйственных структур. ТОО – 86, остальные – КФХ. В этом году планируется засеять 230,1 га земли. Зерновые и зернобобовые культуры займут более 160 тыс. га, а масличные — 38,4 тыс. га земли.

Продкорпорация оказывает поддержку всем, в том числе и сельхозникам из отдаленных районов. ТОО «ДН-ТехноСервис» тоже получило государственную помощь.

ИГОРЬ ОЛЬШЕВСКИЙ, агроном ТОО «ДН-ТехноСервис», Уалихановский район:

— Начали посев 17 мая. Из-за погодных условий немного встали. Мы планируем засеять 7,5 тысяч. Надеемся получить хороший урожай, так как с 2018 года засуха каждый год. В этом году изобилие зимних осадков. Полностью сделали предпосевную обработку, так как сорняк идет, мы все технологии, операции стараемся выполнять.

В этом году Продкорпорация окажет помощь около 130 фермерам региона. Государство выделило североказахстанцам более 15 млрд тенге.

КАНАТ БЕЙСЕНОВ, директор Северо-Казахстанского областного представительства АО «НК «Продкорпорация»:

— Сумма предварительной оплаты составляет 70 тысяч тенге за тонну пшеницы. Пшеница мягкая, пшеница твердая. Также ячмень мы закупаем по цене 40 тысяч тенге, из масличных лён, рапс — 90 тысяч тенге, подсолнечник — 60 тысяч тенге. Хозяйство, принявшее участие в форвардном закупе, обязано рассчитаться с Продкорпорацией до 1 ноября 2024 года.

С начала года помощь оказана 4 предприятиям района. Руководитель ТОО «Агролизинг Кызылту» Табарак Есембаев работает в сельском хозяйстве уже 30 лет. На полях товарищества растут зерновые, зернобобовые и масличные культуры. На данный момент засеяно более 40% всей площади. Агроструктура наладила сотрудничество с польскими бизнесменами.

ТАБАРАК ЕСЕМБАЕВ, генеральный директор ТОО «Агролизинг Кызылту», Уалихановский район:

— На полученные средства мы закупили два вида семян «Элита». Некоторые семена были импортированы из России. В целом, за последние 2 года мы закупили новое оборудование на общую сумму 2,5 млн долларов.

В товариществе трудятся около 50 человек. Сельхозники планируют завершить посевную кампанию в течение 15 дней.

Валерия Филатова