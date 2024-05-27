В Казахстане планируют высадить до 2025 года 15 млн деревьев

Об этом на пресс-конференции на площадке СЦК сообщил председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Данияр Тургамбаев.

«С учетом важности создания благоприятной среды на территории городов и населенных пунктов местными исполнительными органами по всей стране были утверждены региональные планы озеленения населенных пунктов. В рамках акции «Таза Қазақстан» во всех регионах страны в этом году прошли дни посадки деревьев», — отметил Тургамбаев.

Уделяют особое внимание и государственному лесному фонду. В планах высадить 2 млрд деревьев. Для мониторинга насаждений разработали специальную интерактивную карту, которая будет обновляться по мере проведения лесохозяйственных мероприятий, подчеркнул спикер.