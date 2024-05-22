В Петропавловске прошло заседание акимата

Под руководством акима СКО Гауеза Нурмухамбетова прошло заседание акимата области, на котором рассмотрели вопросы по подготовке к предстоящему отопительному сезону. В этом году АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» на ремонтные работы ТЭЦ-2 направит 17,6 млрд тенге. Проведут капитальный ремонт и реконструкцию 4 котлоагрегатов и 3 турбоагрегатов, а также ремонт дымовой трубы.

Анатолий Казановский, генеральный директор АО «Севказэнерго»:

— В рамках капитального и текущего ремонта в 2024 года на «Петропавловских тепловых сетях» на ремонтную кампанию направлено 581,6 млн тенге для текущего и капитального ремонта. Запланирован ремонт 6,3 км сетей, заменить 86 штук запорной арматуры и 4 сальниковых компенсатора, а также ремонт на 51 насосной станции. Также запланировано восстановление изоляции оголенных участков трубопровода – 3,3 км.

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети» проведет ремонт и реконструкцию 7 км тепловых сетей. Также завершится строительство двух тепломагистралей. По области планируется заменить 151 котел в бюджетных организациях.

Жанат Садвакасов, и.о. руководителя управления энергетики и ЖКХ СКО:

— В целях обеспечения надежного теплоснабжения г. Петропавловска начато строительство 2х тепломагистралей номер 5 и 15. На эти цели в 2023 году было выделено 2,4 млрд тенге. В текущем году данные проекты планируется завершить до отопительного сезона. Кроме того, разработан и утвержден план мероприятий по подготовке к отопительному сезону на 24-25 годы, которыми предусмотрены работы по ремонту котельных сетей теплоснабжения, водоснабжения, замена котлов, капитальный ремонт и реконструкция объектов социальной инфраструктуры, подготовка многоквартирных жилых домов.

Аким области Гауез Нурмухамбетов поручил ответственным госорганам выполнить все запланируемые работы в срок, обеспечить полную готовность для бесперебойного прохождения предстоящего отопительного сезона.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— По итогам рассмотрения данных вопросов поручаю: в районах, где произошло подтопление, провести техническое обследование сетей тепло-водоснабжения, канализаций. Предоставить акты обследования в управление энергетики ЖКХ до 15 июля текущего года. Акимам райнов и города Петропавловска обеспечить стопроцентный запас угля на автономных котельных, на центральных котельных. Срок — до 1 сентября 2024 года.

Также были рассмотрены вопросы по подготовке к летнему оздоровительному отдыху детей. В Северо-Казахстанской области

14 загородных лагерей, из них на территории региона расположены 13. В настоящее время там проводятся ремонтные работы и субботники.

Татьяна Протопопова, и.о. руководителя управления образования СКО:

— В текущем году различными видами летнего отдыха и занятостью планируется охватить 94,2% обучающихся с 1 по 10 классы. В первую очередь всеми видами оздоровления, отдыха и занятости будут охвачены 24 тысячи детей отдельной категории. 06:37-07:07 «На сегодня составляются списки. Планируется охватить 28 тысяч детей. Для максимального охвата детей занятостью в летний период при школах будут работать 27 палаточных лагерей, 7 юрточных лагерей, по 5 смен. В международных спортивных соревнованиях (Киргизия, Узбекистан, Российская федерация) примут участие 250 детей.

Глава региона поручил обеспечить полную готовность летних лагерей к началу сезона и уделить особое внимание безопасности детей.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— У нас нет летних лагерей для детей в Айыртауском, Акжарском, Тимирязевском, Уалихановском районах. В районе им. Габита Мусрепова 1 лагерь не работает. Конечно, это сегодня никого не красит. Детям приходится ездить в соседние районы и отдыхать. Благо, что у нас есть заповедная зона «Бурабай». Надо над этим поработать.

Согласно постановлению Правительства РК, в 2025 году планируется провести национальную сельскохозяйственную перепись. Она позволит получить информацию о состоянии сельскохозяйственной структуры.

Жорабек Дауренов, руководитель департамента Национального бюро статистики СКО:

— Перепись является обязательным элементом селхоз статистики. Для обеспечения качества и объективности статистической информации о состоянии сельского хозяйства. Сельскохозяйственная перепись позволит получить информацию о состоянии структуры сельского хозяйства, наличие и использование его потенциала. 117 тысяч крестьянских хозяйств с землями, скотом, птицами в сельской и городской местности. И около 25 тысяч дач. Всего перепись должны пройти 150 тысяч премиальных субъектов.

В завершение совещания аким области Гауез Нурмухамбетов поручил ответственным государственным органам в срок завершить все работы по данным вопросам. Также отметил ответственное отношение к республиканской акции «Таза Казахстан».

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

