Аким СКО встретился с жителями села Бесколь

Глава региона провел выездную встречу с жителями Бесколя. У сельчан накопилось много вопросов по поводу оценки имущества. Один из основных — неудовлетворенность решением оценщиков. Жаслан Какимов жалуется, 2 недели назад в его доме провели технический осмотр, а на днях начал рушаться фундамент.

ЖАСЛАН КАКИМОВ, житель с. Бесколь, Кызылжарский район:

— То сырая погода, то тепло — фундамент начал «играть». У меня лопнул фундамент. То, что промыло под фундаментом, в техоценке не указали, и то, что во дворе есть промывы. Не касаемо дома, но есть промывы во дворе. Печная шахта рухнула у меня. У меня мама болеет раком, отец после инсульта. Хозяйка дома — мама. У нее рак легких. Дома пошел грибок, сырость.

Мужчина просит запросить дополнительную оценку дома. Глава региона отметил, что специалисты, проводящие техобследование домов, несут ответственность перед законом.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Если вы с чем-то не согласны, то вы можете сами нанять и сделать обследование. Это ваше право. Но, мы отправлять к вам не будем, потому что сейчас очень много уходит денег на то, чтобы отремонтировать дома. Мы один раз обошли. Один раз сделали обследование. Все документы у прокуратуры есть, по всем службам, пусть проверяют. Мы получили техобследование, смету для оценки, для того, чтобы дать 150 МРП, мы это даём.

Прозвучал на встрече и вопрос о том, будет ли какая-либо проверка после ремонта.

— Что такое капитальный ремонт и будет ли потом технадзор?

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Раз вынесли решение о проведении капитального ремонта, на него будет сделана дефектовка и смета. Сегодня в городе дома уже ремонтируются. Вы сами себе затягиваете время. Есть недовольные ремонтом, я прямо скажу. Они говорят: «Вы что, дали мне всего лишь 4 млн. Я посчитал как специалист — минимум 20 млн надо». Мы даём деньги на основании сметы, тех документов, которые будет выпускать специализированная организация.

Жители подтопленных домов также имеют право провести ремонт самостоятельно.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Где-то около 70% по области у нас, которые говорят, что будут ремонтировать сами. У него счет есть, где он получил 100 МРП, затем по имуществу 150 МРП, туда мы переводим эти средства. Но, он нам даёт документ, что он получил сумму, и в течение 4-5 месяцев ремонтирует дом и предоставляет фотоотчет.

Затронули и тему «красной зоны». Так в Сенат Парламента РК направлено письмо с предложением по расширению запретной зоны для строительства от берега реки Есиль со 100 метров до 1 км. Данные вопросы нужно закрепить законадательно, отметил Гауез Нурмухамбетов. В целом, в регионе на сегодня завершили все работы по оценке и техобследованию жилья. До 25 мая завершится выдача документации по сметным расчётам, техобследованию и оценке.

Диана Салихова