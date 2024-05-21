В СКО по программе форвардного закупа «Продкорпорации» работают 130 аграриев

На полях товарищества «Династия Агро» в Жамбылском районе выращивают зерновые, зернобобовые, масличные культуры. На 20 мая здесь посеяли порядка 200 га чечевицы, затем приступят к зерновым. Из маслички 550 гектаров планируют засеять льном — кудряшом и порядка 30 гектаров новым сортом — льном — долгунцом. Его волокно, по словам директора хозяйства Владимира Кана, очень востребовано на внешнем рынке. Товарищество уже заключило договор с КНР. Помимо этого сотрудничают и с другими странами.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Сейчас идёт отгрузка жмыха и льна. Продукция отправится в Европу. Особой популярностью она пользуется в Италии, Польше, Германии. В целом, товарищество многие годы успешно работает на экспорт.

ВЛАДИМИР КАН, директор ТОО «Династия Агро», Жамбылский район:

— Также у нас есть переработка масличных культур — маслозавод. В 2016 году мы его открыли и уже на протяжении 7-8 лет начинаем завоевывать и внешний рынок. Самая первая отгрузка была в КНР, затем РФ хорошо у нас покупала льняное масло. В принципе, мы основываемся только на льняном масле.

Сейчас географию поставок расширили: Монголия, ОАЭ, Южная Корея, Япония. Увеличивают в товариществе и количество специализированной техники.

ВЛАДИМИР КАН, директор ТОО «Династия Агро», Жамбылский район:

— Благодаря поддержке сельского хозяйства и участия Продкорпорации в форвардном закупе зерна мы себе позволили приобрести МТЗ трактор, пружинную борону «Мечта» 18 метров, трактор «Buhler 2375», комбайн «Вектор» в прошлом году прикупили ещё. Ну, это тоже мы участвовали в форвардном закупе. Обновление техники идёт, практически, ежегодно. Так как площади посева у нас увеличиваются и приобретаются сложные культуры, такие как лён-долгунец, поэтому на этом мы не будем останавливаться.

С Продкорпорацией ТОО «Династия Агро» сотрудничает уже порядка 5 лет. В целом, на участие в этой программе в этом году подали порядка 130 заявок. На сегодня рассмотрели и оплатили, по словам специалистов, порядка 122 заявок.

КАНАТ БЕЙСЕНОВ, директор представительства АО «НК Продкорпорация» в СКО:

— Общая сумма по республике, выделенная в этом году, — 40 млрд тенге. Из них СКО заключило договоры на поставку продукции на сумму 15,2 млрд тенге. Основным условием для участия в форвардном закупе является опыт работы в растениеводстве не менее 2 лет по гарантии социально-предпринимательской корпорации. Предварительная оплата по пшенице составила 70 тысяч тенге, по ячменю — 40 тысяч, по рапсу и льну — 90 тысяч, подсолнечнику — 60 тысяч тенге. Срок поставки продукции до 1 ноября 2024 года.

В результате поставки продукции будет производиться перерасчёт по рыночным ценам.



Диана Салихова