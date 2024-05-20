Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Премьер-министра Олжаса Бектенова о работе по ликвидации последствий паводков и помощи пострадавшим гражданам

Главой государства дано поручение усилить работу в этом направлении, обеспечить пострадавших качественным жильем, приступить к ремонту и строительству гражданской инфраструктуры в городах и населенных пунктах. По словам Президента, руководители местных исполнительных органов обязаны активно и эффективно работать с гражданами, доходчиво разъяснять государственную политику и предпринимаемые меры по решению возникающих вопросов и обоснованных требований.

В то же время Правительство, акиматы совместно с правоохранительными органами должны обеспечить общественный порядок в строгом соответствии с законом.