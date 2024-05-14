Областной семинар по развитию экологического воспитания среди дошкольников прошел в Петропавловске

Ясли — сад «Ласточка» посещают 95 малышей. Для проведения семинара неслучайно выбрали именно это дошкольное учреждение. Здесь учат детей беречь природу по специальной методике. Преподаватели организовали развивающую среду по экологическому воспитанию. Опытом они делятся с коллегами.

САНДУГАШ СТАБАЕВА, заведующая яслями — садом «Ласточка»:

— В этих играх дети приучаются сами за собой убирать мусор. Экологический ай- стоппер, в нем предоставлено четыре контейнера, и мы детей учим правильно сортировать мусор. Этими занятиями занимаются дети старшей и предшкольной групп. Маленьких детей мы учим через планшеты и бизиборды, на них они наклеивают, отрывают, прикрепляют и знакомятся так с природой.

Семинар впервые проводится на областном уровне. Организовали его специалисты центра «Орлеу». В программе — изучение теории, здесь же преподаватели закрепляли её на практике. Все эти навыки воспитатели детских садов, в том числе и районных, более детально применят в своей работе на местах. Развить экологическое мышление у детей — главная задача курса.

АЙНАГУЛЬ КАБДИРОВА, заместитель директора филиала «НЦПК «Орлеу» по СКО:

— Семинар проводится в течение одного дня в рамках посткурсового сопровождения, в рамках курсов повышения квалификации, утвержденных министерством просвещения. Рассматриваются темы именно по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. В связи с этим мы на практике показываем детские сады, в которых организована эта окружающая среда, и сегодня слушатели курсов, приглашенные педагоги сами лично принимают участие в этих играх.

Семинар собрал порядка 30 работников дошкольного образования. Экология и охрана окружающей среды – тема, которая становится все более актуальной с каждым годом. И такие семинары планируется проводить регулярно.

Александра Рудина