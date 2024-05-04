Руководителям спортшкол вручили ключи от новых «Газелей»

7 новых «Газелей» для сопровождения и перевозки спортсменов на соревнования, учебно-тренировочные сборы получили коллективы спортивных школ. От имени акима области директорам ДЮСШ вручил ключи его заместитель Канат Дузелбаев.

Новенькие автобусы отправятся в Уалихановский, Тайыншинский, Есильский районы, а также в городские школы велоспорта, борьбы и «Женис». ДЮСШ Уалихановского района посещают 600 спортсменов. От Петропавловска это самый отдаленный район. Ребят часто привозят на соревнования в областной центр.

БЕКТАЙ ХАСЕНОВ, руководитель ДЮСШ Уалихановского района:

— Очень радостное событие — нам подарили «Газель». Из Уалихановского района выходят именитые спортсмены, такие как Ризабек Айтмухан. Он являлся моим воспитанником.



Камилла Карим