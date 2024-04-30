65 саженцев берёзы высадили рядом со школой в Тимирязевском районе

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в Тимирязевском районе организовали субботник. Учащиеся школы-гимназии озеленили прилегающую к учебному заведению территорию, высадили 65 саженцев березы. Представители организаций райцентра, несмотря на пасмурную и прохладную погоду, дружно принялись за покраску моста. Не остались в стороне волонтеры молодежного ресурсного центра. Они помогли одиноко проживающей женщине Тамаре Рашевской, а коллектив районной больницы помог своей коллеге Анастасии Лукьяновой, пострадавшей от паводка. Во время субботника развернули небольшую полевую кухню. Все участники экологической акции получили угощения.



Дарья Пышмынцева