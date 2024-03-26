Работе в социальных сетях обучаются депутаты

Правильно оформлять посты в социальных сетях и коммуницировать с онлайн-аудиторией обучаются депутаты маслихатов всех уровней. Для них проводят специальные тренинги главные редакторы информационно-аналитических порталов «Basnews.kz» и «TuraNews», а также руководитель PR-агентства.

ЕРЛАН МУСИПОВ, руководитель PR-агентства:

— Наша компания занимается пиаром по всему Казахстану. Мы уже 2 месяца обучаем депутатов всех уровней партии «Аманат». Это уже 13 регион, который мы посетили. Сегодня поговорим с депутатами о том, как «очеловечить» аккаунт, приблизить их к народу. Не просто открыть и быть в социальных сетях, но сейчас нужно что-то писать. Есть уже хорошие кейсы, что люди начали сами снимать сторис. Были депутаты, которые вообще не умели даже публикацию сделать.

Айзада Рахметова год занимается депутатской деятельностью. За время работы с жителями, говорит девушка, она особенно поняла важность социальных сетей. Сейчас Айзада хочет обучиться правильно писать заголовки и тексты для публикаций, чтобы они цепляли глаз и передавали суть.

АЙЗАДА РАХМЕТОВА, председатель маслихата района М.Жумабаева:

— Через социальные сети мы узнаём проблемы избирателей, они записываются на приём граждан. Было бы очень хорошо, если бы мы могли делать анализ через соцсети о тех проблемах, с которыми обращаются жители и направлять их в госорганы. В маслихате района М.Жумабаева средний возраст 44 года. Несмотря на это, социальными сетями владеют 90% депутатов.

Этот семинар-тренинг продлится 2 дня. От нашей области в нём принимают участие более 120 народных избранников.

ЖЕНИС АСАНОВ, исполнительный секретарь СКОФ «AMANAT»:

— Я думаю, что данный семинар-тренинг позволит нашим депутатам более оперативно и чётко реагировать на все чаяния и наказы наших избирателей. Мы видим активность наших депутатов, но есть и, конечно же, пробелы. Вот эти пробелы чтобы восполнить, нашим центральным аппаратом было принято решение по всем регионам Казахстана проводить такие семинары-тренинги. Сегодня, если это тематика СММ, соцмедиа, то в дальнейшем мы будем проводить такие же семинары по другим направлениям.

Всего по Казахстану более 2600 депутатов от партии. Следующим пунктом для коучей будет Костанайская область.

Диана Салихова