Олжас Бектенов поручил держать на особом контроле распределение льготного дизтоплива

Ход подготовки к весенне-полевым работам рассмотрели на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова. Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров доложил, что согласно прогнозам, посевная площадь в текущем году составит 23,8 млн га. Под пшеницу будет отведено 13,3 млн га. При этом планируется увеличить посевы социально значимых и высокорентабельных культур. В частности, масличных культур в этом году намерены засеять на 3,2 млн га. Премьер-министр отметил, что в Казахстане на сегодня имеются проблемы с запасами качественного семенного зерна, есть и импортозависимость. Особенно это актуально для мелких и средних хозяйств.

ОЛЖАС БЕКТЕНОВ, Премьер-министр РК:

— Фермеры жалуются, что не могут получить хорошие семена. Продкорпорации необходимо выделить не менее 200 тыс. тонн имеющихся запасов семян нуждающимся фермерам в виде товарного кредита. Необходимо наращивать объемы производства собственного семенного фонда, устойчивого к нашим климатическим условиям. На урожайности и качестве продукции отражается несоблюдение агротехнологий. В первую очередь, это внесение нужного количества минеральных удобрений, пестицидов и других средств защиты растений. Хочу особо отметить, что у нас вносилось только 21% удобрений от научной потребности.

Премьер-министр подчеркнул необходимость облегчения доступа казахстанских аграриев к новой сельхозтехнике и снижения коррупционных рисков в отрасли. Так, вместо первоначального взноса в размере 15% от фермеров нужно вносить инвестиционные субсидии напрямую в лизинговую компанию. Олжас Бектенов заявил, что это позволит предпринимателям не вырывать значительные финансы из своих оборотных средств.

ОЛЖАС БЕКТЕНОВ, Премьер-министр РК:

— Фермеры жалуются, что положенные им субсидии выплачиваются с большими задержками. Долг по субсидиям за прошлый год составляет больше 160 млрд тенге. Эти средства могли быть использованы для обеспечения проведения посевных работ. Особый контроль должен быть и за распределением льготного дизтоплива. Нельзя допускать спекуляции и создание искусственного дефицита.

Глава Правительства поручил министерствам энергетики, сельского хозяйства и акиматам областей взять на контроль поставку удешевленного топлива по выделенным объемам, обеспечить работу операторов по своевременной отгрузке.

Дарья Пышмынцева