Обязательную биометрию при выдаче микрокредитов хотят внедрить в Казахстане

В Казахстане планируют ввести обязательную биометрическую идентификацию при онлайн-оформлении микрокредитов. Это связно с тем, что казахстанцы всё больше сталкиваются с кредитными мошенниками. Также биометрия будет нужна для того, чтобы вносить изменения в данные об абонентском номере устройства сотовой связи клиента или реквизитов банковского счета. Биометрию не получится пройти при помощи фотографии или видеозаписи, во время проверки придется совершать определенные действия. Сейчас проект находится на стадии обсуждения, которое продлится до 8 апреля этого года. Напомним, казахстанцы могут защититься от мошенников самостоятельно, оформив добровольный отказ на получение кредитов через личный кабинет на egov.kz.



Камилла Карим