30 фактов нарушения социальных прав государственных служащих выявили в 2023 году

Одним из основных прав государственных служащих является социальная и правовая защита. В соответствии с Законом госслужащий имеет право на стимулирование и оплату труда в зависимости от занимаемой должности, качества работы и опыта. За 2023 год в нашем регионе выявлено 30 нарушений социальных прав государственных служащих.

АБЗАЛ УРАЗАМБЕТОВ, главный специалист департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Согласно анализу, соблюдения требований предоставления отпусков и оплаты командировочных расходов госслужащим местных исполнительных органов по результатам 2023 года и представленных материалов установлено, что наибольшее количество нарушений относится к нарушениям прав госслужащих в период предоставления трудовых отпусков. Несвоевременная выплата отпускных… Имеет место в акиматах района: имени Г. Мусрепова — 17 фактов, Шал акына — 1 факт, Тайыншинского района — 1 факт, Жамбылского района — 10 фактов, Кызылжарского района — 1 факт.

Социальные гарантии госслужащих регулируются в соответствии с определенными нормативно-правовыми актами. При невыплате заработной платы в полном объеме и в установленные сроки работодатель несет ответственность перед законами Республики Казахстан.

АБЗАЛ УРАЗАМБЕТОВ, главный специалист департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— В соответствии с пунктом 4 статьи 02 Трудового кодекса Республики Казахстан оплата ежегодного трудового отпуска производится не позднее, чем за три рабочих дня до его начала, а в случае предоставления трудового отпуска вне графика отпусков — не позднее трёх рабочих дней со дня его предоставления. Работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из 1,25 -кратной базовой ставки Нацбанка РК на день исполнения обязательств по выплате заработной платы, начисляется за каждый просроченный календарный день.

По результатам проведенной работы управления контроля, все вышеуказанные нарушения государственными органами в настоящее время устранены.

Валерия Филатова