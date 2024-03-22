Народные гуляния в честь Наурыз мейрамы проходят для жителей в микрорайонах города

КАМИЛЛА КАРИМ, корреспондент:

— В честь празднования Наурыз мейрамы народные гуляния развернулись и в торгово-развлекательном центре «City mall». Гостей и жителей концертом радуют артисты областной филармонии имени Ақана Сері.

Для собравшихся артисты подготовили 20 творческих номеров. Наурыз — праздник равноденствия и пробуждения природы от зимы. Это время считается началом Нового года.

КЫМБАТ ОСПАНОВА, заместитель директора областной филармонии им.Ақана Сері:

— Мы бы хотели сегодня поднять настроение нашему народу, нашему населению, нашим гостям города для того, чтобы праздник чувствовали. Это праздник добра, цветения, весны, радости. Хочу пожелать нашему народу мира, счастья, в каждый дом богатства, взаимопонимания и доброты.

София Гришко — участница ансамбля «Мәңгілік». Коллектив радует присутствующих изящным танцем.

СОФИЯ ГРИШКО, участница ансамбля танца «Мәңгілік»:

— У нас очень дружный коллектив. В нем мне нравятся мои руководители, они хорошо объясняют. Поздравляю всех с праздником Наурыз! Желаю счастья, здоровья и успехов.

Концертная программа проходит на ура. Люди поздравляют друг друга с приходом весны.

— Я всех поздравляю с праздником Наурыз. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, процветания, всего доброго.

— С праздником поздравляю всех!

— Поздравляю с праздником! Желаю здоровья, самое главное — счастья, успехов в жизни, чтобы был мир на земле.



Камилла Карим