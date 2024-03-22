На главной площади в честь Наурыза приготовили много праздничных сюрпризов

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Ярко, шумно и радостно. Наурыз сегодня праздную повсюду. В сёлах, во дворах домов, многоэтажек, и, конечно же, на главной площади. Здесь для горожан и гостей областного центра подготовили яркую, насыщенную, развлекательную программу.

Праздник весны и обновления природы петропавловцы и гости города на главной площади встречали весело, дружно, соблюдая все традиции Наурыза. С праздником, который символизирует начало нового года, всех присутствующих поздравил аким области Гауез Нурмухамбетов.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Традиции праздника проявляют лучшие качества нашего народа: душевность, искренность, благородство, отзывчивость и милосердие.В этом году Наурыз мейрамы отмечается как праздник единства, братства и солидарности в ключе обновления страны и формирования национальных ценностей. Праздник мира и созидания — великое наследие наших предков, которое мы должны вместе с вами беречь.

Праздничное настроение 22 марта на главной площади смогли создать приезжие и местные артисты. Этно-фольклорный ансамбль«ER TURAN» смог найти ключик к сердцам североказахстанцев.

БАГЛАН АЛТАЕВ, артист этно-фольклорного ансамбля«ER TURAN», г.Шымкент:

— Холодно, но настроение это не испортило. Зрители делились своей энергией. Мы исполнили для североказахстанцев разные композиции. Среди них «Самал тау», «Көк шолақ», «Аққурай».

Наурыз не проходит без игр и спортивных состязаний. Они развернулись на главной площади, а также у стелы Независимости. Участники соревнований состязались в ловкости и силе.

АСЫЛХАН БОЛАТОВ, главный судья состязания:

— Проходит состязание по борьбе, участвуют палуаны в двух весовых категориях, до 80 кг и выше. Всего 25 участников. Показывают себя достойно.

В Петропавловске Наурыз проходит на самой длиной пешеходной улице в мире. Там расположилась выставка картин и изделий ручной работы «Ботай — Улы дала мәдениеті». Она стала одной из жемчужин праздника.

ГУЛЬНАРА МУКУШЕВА, руководитель областного музейного объединения:

— Наш музей проводил в 2019-2023 годах международный симпозиум художников под названием «Ботай — культура великой степи».Участвовали художники из 8 стран, в фонды музея изобразительных искусств были переданы около 40 картин, которые вошли сегодня в основу выставки. Художники из Германии, Франции, Бенина, Румынии, Казахстана, Узбекистана.Наша выставка дополнена изделиями мастеров декоративно-прикладного искусства. Эти изделия связаны с всаднической культурой.

Культура, традиции, обычаи. Наурыз в очередной раз помогает вспомнить о них, задуматься об их важности. В праздничный день горожане говорили друг другу тёплые поздравительные слова.

— Желаю всему нашему дружному народу здоровья в этот весенний праздник, успехов, благополучия. Спасибо, что ходим под мирным небом.

— С праздником Вас, желаю крепкого здоровья, семейного счастья, детям здоровья, чтобы они радовали, чтобы не болели.

— С Наурызом. Желаю, чтобы все хорошо жили, не болели.



Дарья Пышмынцева