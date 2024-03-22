Что нового узнали североказахстанцы на Наурыз?

Сегодня в центре Петропавловска готовят угощения, наслаждаются концертом, играют в игры. На улице Конституции Казахстана гостей праздника радует ремесленная мастерская. Любой желающий мог попробовать свои силы в изготовлении поделок из шерсти.

НУРЛЫГУЛЬ ЖУМАШЕВА, представитель городского отдела образования:

— День обновления для казахстанского народа. День, несущий добро всем людям. В праздник Наурыз желаю всем народам, проживающим в Казахстане, благополучия, а вашим семьям – мира и сплочённости. У казахского народа есть свое искусство живописи. Мы представляем его сегодня. Производится большое количество изделий. Ознакомление молодого поколения с ремеслами нашего казахского народа – важнейшая задача.

Мастер-классы для детей и взрослых проводят опытные преподаватели. Гостей научили делать картины из шерсти. Живопись шерстью — это особый способ создания полотна без использования кисточек, красок, карандашей или воды, методом послойного накладывания шерсти разных тонов на тканевую основу, в результате чего получается очень живописная работа из натурального материала.

— Всех поздравляю с Наурызом! Сегодня мы совместно с городским отделом образования организовали такое мероприятие, связанное с прикладным искусством казахского народа. Мы сделали это с целью передачи культурного наследия предков будущим поколениям.

Активное участие в праздновании Наурыз мейрамы принимают иностранные студенты Kozybaev University.

Горожане и гости Петропавловска активно участвуют в празднованиях. Многие каждый год собираются всей семьёй и приходят на центральную площадь. Для них это уже традиция.

— Поздравляю с Новым годом. Желаю, чтобы все было хорошо, чтобы солнце всегда светило и грело нас. Сегодняшний праздник объединил весь народ. Все веселятся, играют. Желаю, чтобы будущее было светлым. Мира и процветания нашей стране.

— Я поздравляю всей с праздником, с Наурызом. Тут разные игры, людей много.

— Сегодня мы празднуем Наурыз мейрамы. Сегодня я пришла сюда с близкими и друзьями. Поздравляю всех с праздником. Этот день нам очень нравится и каждый год мы празднуем всей семьёй.

Не обошёлся праздник и без национальных казахских игр.

НУРЖАН КАНАФИН, учитель средней школы №9 им. А. Байтурсынова:

— Сегодня мы проводим на празднике Наурыз игры по национальным видам спорта: асык ату, бес асык и тогыз кумалак. Участвуют все: и маленькие дети, и взрослые.

Каждый, кто пришел отметить Наурыз мейрамы, нашел себе занятие по душе.

Валерия Сиваш