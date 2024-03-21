Наурыз празднуют в Гуманитарно-техническом колледже

В Гуманитарно-техническом колледже развернулись гуляния в честь празднования Наурыз мейрамы. Песни, танцы, национальные игры и, конечно же, большое изобилие баурсаков, наурыз коже, сладостей и горячего чая. Всё это студенты приготовили сами.

АЛМАТ МАКИШЕВ, заместитель директора ГТК:

— Это, действительно, одно из значимых событий, потому что студенты должны знать традиции и обычаи нашего народа, историю праздника Наурыз. В этом году Наурыз мейрамы проводится в новом формате. Мы с 14 марта начали праздновать его.

Камилла Карим