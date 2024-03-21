Наурыз отмечают в посёлке Солнечном

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Сегодня жители посёлка Солнечного собрались все вместе на площади для празднования Наурыз мейрамы. Вот так весело с танцами и песнями и, конечно, угощениями. Это баурсаки, плов, сладости и Наурыз коже.

Это традиционное блюдо считается символом достатка и изобилия в наступившем году. Готовится оно, как правило, из 7 ингредиентов. Тем не менее, рецепт у каждой хозяйки свой. Этот Наурыз коже передала местная жительница, которая не смогла прийти на праздник, но очень хотела порадовать своих соседей.

ТАТЬЯНА КУРБАТОВА, жительница посёлка Солнечного:

— Сегодня у нас праздник замечательный. Все такие счастливые, радостные. Все соседи наши собрались. Наша соседка. Ей уже 86 лет. Она не смогла прийти. Но она сделала Наурыз коже. Говорит: «Пусть люди порадуются!». Такой сегодня замечательный день! Такой вкусный стол. Миленькие мои, родненькие земляки. Обожаю свой посёлок, людей, живущих здесь. Мирного неба над голой! Чтобы в достатке жили, радости побольше в сердце. И чтобы нас наши дети всегда поддерживали. Сегодня вот рабочий день. Так жалко. Все хотят прийти, но работают.

Угощается Наурыз коже и главные гости сегодняшнего праздника — депутаты областного маслихата. Его председатель — Владимир Бубенко произнёс тёплые слова поздравления жителям и затронул историю праздника.

ВЛАДИМИР БУБЕНКО, председатель Северо-Казахстанского областного маслихата:

— Наурыз переводится как «Новый день». Сегодня на многочисленных площадях Петропавловска празднуется данный праздник. И я хотел бы отметить ещё и то, что этот праздник начал своё празднование официально, как государственный праздник с 1999 года. Конечно, был период, когда данный праздник запрещали. Сегодня у нас здесь такой прекрасный праздник единения народов Казахстана — праздник Наурыз мейрамы. Каждому казахстанцу хочу пожелать здоровья, благополучия, достатка в каждом доме!

На празднике можно было приобрести сувениры. 12-летний Лев Герасымив продаёт вот такие украшения для сада. Их собственноручно изготавливает его бабушка.

ЛЕВ ГЕРАСЫМИВ, житель посёлка Солнечного:

— Делает эти поделки моя бабушка из глины для декорации сада. Это вот такие круги для цветов — между ними ставить, кувшины, корзинки, где можно садить цветы или просто они стоять будут. Я ей помогаю часто. Ношу гипс, краски там. Сегодня в честь праздника я стою, продаю поделки бабушки. Для меня тоже будет процент от продаж. Поздравляю всех жителей с праздником. Желаю вам счастья,здоровья, всего самого наилучшего.

В честь праздника продают и традиционные предметы интерьера: астау, ковры в этностиле. Малик Удербаев реализует эти товары в местном магазине. Говорит сейчас национальная стилистика очень популярна, и это не может не радовать, говорит мужчина.

МАЛИК УДЕРБАЕВ, житель посёлка Солнечного:

— Астау все под заказ из карагача. У него текстура более красочная. Плотная древесина, приближенная к дубу, так скажем. Поэтому решили выбрать именно карагач. Астау изготавливаются в большей степени на юге. Мы хотим показать ,что и на севере есть люди, которые его делают. Эти сделаны из берёзы. Это тоже экологически чистый материал. У нас их делают из берёзы, ивы. А из карагача это более южный вариант. Алаша — это ковры. Когда-то наши бабушки делали их ткали. Вот эти дорожки самостоятельно. Это было приданное себе, детям, внукам. Делалось в таком формате, национальном этностиле. Это вот, например, более туркменская стилистика, это иранская. Хотим, чтобы это был популяризировано. Это сейчас модно.

На празднике выступают сегодня артисты городского Дома культуры. Зажигательные песни уносят жителей в пляс.

ОЛЕСЯ МАЛИНОВСКАЯ, участница дуэта «Северянки»:

— Мы сердечно поздравляем всех жителей города Петропавловска, посёлка Солнечный и всего Казахстана с этим замечательным праздником Наурыз. Желаем счастья, здоровья, любви, всего самого замечательного. И вот сегодня в этот прекрасный день мы выступаем для жителей посёлка Солнечный. Поём самые любимые песни. И наш дуэт «Северянки» поднимает всем настроение, как и все артисты нашего города.

Весело как взрослым, так и детям. Отведав вкусного шашлыка и горячего чая, ребятишки играли в снежных барханах. А затем отправились кататься на санях да на ватрушках.

Поздравления сегодня льются рекой. Каждый житель, находясь в прекрасном натсроении, спешит поделиться им с соседом.

— Я хочу поздравить всех Солнечных с праздником. Желаю здоровья, процветания. Чтобы такие ярмарки, праздники проходили чаще.

— Поздравляю с праздником. Желаю семейного благополучия, мирного неба над головой. Всех с Наурызом! Наурыз құтты болсын!

— С праздником Наурыз! Всем здоровья, любви, счастья. Все будьте здоровы, счастливы, богаты. Всем успехов!

— Поздравляю всех казахстанцев с праздником. Бегаю, прыгаю. Очень весело! Всегда гуляем и отмечаем Наурыз.

Диана Салихова