Мясо для бешпармака должно быть жирным и молодым, говорит повар Куляш Закарина. Варят его 2-2,5 часа, чтобы было мягким. Больше никаких секретов в приготовлении бешпармака нет.

— «Самое главное — конина, хорошую надо выбрать. И брать молодую». «А жира должно быть побольше или поменьше?» «У казы вот больше жира, вот жужык, а этот жир называется жал, там еще жанбас».

— «У вас есть какая-нибудь своя фишка для приготовления бешпармака?» «Да мы за всю жизнь привыкли бешпармак варить. Фишка — это наше национальное блюдо».

Мастер-класс по приготовлению бешпармака организовали представители Ассамблеи народа Казахстана. Их задача — не только показать, как готовить это традиционное блюдо, но и ознакомить с особенностями подачи и оформления.

АЙЫМ МУКУШЕВА, главный эксперт КГУ «Қоғамдық келісім»:

— Мы сегодня пригласили представителей культурных объединений из разных общественных организаций: немецкий, польский культурный центр, казахское этнокультурное объединение, курды. Всего на мероприятие мы пригласили 24 человека и учеников 1-й школы.

Готовить тесто тоже очень просто, ингредиента всего три: вода, мука и яйцо. Правда, и здесь есть свои тонкости. Вода должна быть ледяной, а точные пропорции назвать сложно.

— «Каждая хозяйка сама может на глаз определить, сколько нужно воды и соли. Больше ничего не добавляется. После того, как тесто замешено, оставляем его, через 20-30 минут нарезаем тесто квадратами или кругами. И варим минуты 2-3, кому как».

Главное казахское блюдо нужно уметь не только правильно приготовить, но и подать. На тесто с луком выкладывают мясо, а бульон — сорпу наливают отдельно. Но если повар ошибется, то блюдо не станет хуже, а гости все равно останутся довольны. В нашей стране бешпармак готовят почти в каждой семье. существует много способов его приготовления, даже в одном Казахстане их больше десятка. Но все эти кухни объединяет общая история, дружба и взаимоуважение народов друг к другу.

ЛЮДМИЛА ГРИВЕННАЯ, заведующая кафедрой АНК Kozybayev University:

— Я еще не понимала, что определенные части в бешпармаке имеют смысл. Как-то к нам пришел пожилой человек в гости, и я сварила вместо одного два омыртка. Приехал достаточно деликатный пожилой человек с юга. Я накрываю на стол, угощаю, ему понравилось, как все было сварено. И он задает мне вопрос. Говорит, дочка, ты такая молодец, так вкусно все сварила, а почему ты не один, а два омыртка положила? То есть с намеком, что я сделала неправильно. Я не растерялась и сказала, что я так его уважаю, что в один табак я положила два.

После полученных знаний можно и насладиться результатом. Насыщенное ароматами и сытностью блюдо не оставит никого равнодушным.

Анна Богословская