Ветераны Петропавловска посетили местные производства

В рамках декады «Наурызнама» ветераны города ознакомились с экономическим потенциалом города: посетили производственные объекты и строительные площадки. Мероприятие организовано с участием руководства области. Первым делом аксакалы ознакомились со строительством коррекционной школы-интерната на 300 мест в микрорайоне «Береке» и заводом прицепной сельскохозяйственной техники. После они посетили предприятие по производству сухих пенобетонных смесей ТОО «Mix Universal», крупнейший в области тепличный комплекс ТОО «Зеленый Север» и Петропавловский тракторный завод. Ветераны выразили гордость за достижения региона в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Они подчеркнули, что уровень развития и производительности на предприятиях города достойно отражает потенциал казахстанской экономики.

Анна Потеряева