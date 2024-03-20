Призывники Петропавловска отправились на срочную воинскую службу в г. Конаев

Сегодня в Петропавловске на площади перед драматическим театром им. Н. Погодина торжественно проводили на срочную воинскую службу 30 призывников. Команда отправляется в аэромобильные войска, в воинскую часть 26363, десантно-штурмовую бригаду г. Конаев.

МАРАТ КАРИМОВ, заместитель начальника департамента по делам обороны СКО:

— 30 наших ребят призываются для прохождения срочной воинской службы в воинскую часть аэромобильных войск. На протяжении трех дней на областном сборном пункте проходило формирование и комплектование данной воинской команды. Сейчас на территории нашей области, как и по всей стране, по указу Президента проходит весення призывная кампания. Согласно плану, с территории Северо-Казахстанской области необходимо призвать порядка 480 призывников.Сейчас мероприятие идет в плановом формате: завершаем формирование пограничной службы и перешли к формированию воинских команд Вооруженных сил РК.

