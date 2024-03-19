В областном департаменте государственных доходов будут по-новому работать с клиентами

В Казахстане в рамках 3-го этапа всеобщего декларирования с 2024 года обязанность по сдаче деклараций закрепили за индивидуальными предпринимателями, а также за руководителями и учредителями юридических лиц и их супругов. По предварительным данным областного департамента государственных доходов, декларации обязаны будут сдать более 60 тысяч жителей нашего региона.

БАУРЖАН ШАЙКЕНОВ, заместитель руководителя ДГД СКО:

— Предлагаются следующие способы предоставления декларации: через мобильные приложения ESA, eGOVmobile, Halyk, через web- порталы eGOV, moldir.qoldau.kz, через кабинет налогоплательщика на сайте cabinet.salyk.kz.

В целях повышения качества обслуживания клиентов в Комитете государственных доходов разработали новый подход к работе с ними.

БАУРЖАН ШАЙКЕНОВ, заместитель руководителя ДГД СКО:

— В прошлом году был утвержден портрет клиентского центра обслуживания, где определены все аспекты работы сотрудников центра: начиная с внешнего вида, этики общения и обслуживания до порядка действий в конфликтных ситуациях или проявлениях коррупции.

Комитет апробирует проект в Астане. После его введут во всех управлениях государственных доходов. Предусмотрено 4 пакета обслуживания: «Старт» — для начинающих предпринимателей, «Профи» — для обслуживания профессиональных бухгалтеров, «Почетный» — для представителей старшего поколения, «Прогресс» — для активных пользователей электронными услугами. В департаментах государственных доходов организуют работу по приёму граждан. Принимать и направлять посетителей будет модератор.

Дарья Пышмынцева