В Кызылжарском районе глава региона узнал о готовности к паводкам и провёл кустовое совещание

В СКО, где зимы холодные и снежные, подготовка к весенним паводкам является неотъемлемой частью жизни местных жителей. Особенно это важно в преддверии активного таяния, когда риск наводнения значительно возрастает. Основательно к этому делу подошли в Кызылжарском районе. В зоне подтопления там находится 1962 человека.

Алма Нургалиева, заместитель акима Кызылжарского района:

— Также у нас на учете животные. Для эвакуации животных у нас около 2 тысяч голов. Это и кони, и птица, и КРС, и МРС, также пчелы. Для обеспечения людей эвакуацией, питанием, эвакуации животных у нас на сегодня заключены 147 договоров намерения — это на питание, на вмещение населения, на медицинские препараты, на ГСМ и также для размещения животных.

Глава региона также посетил приемный эвакуационный пункт в селе Прибрежном. Там Гауез Нурмухамбетов проинспектировал спортивный зал средней школы — потенциальное место спасения местных жителей и встретился с волонтерами.

— Опыт 17-го года у ребят есть?

— Есть-есть.

— Мы участвовали в волонтерском движении, спасали людей, эвакуировали сюда. Все мы знаем, все было организовано хорошо.

Аким СКО выразил благодарность участникам волонтерских движений. Он отметил большую роль добровольцев в чрезвычайных ситуациях.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы надеемся всегда, когда какие-то чрезвычайные ситуации бывают, волонтеры оказывают посильную и первую помощь наряду с нашими сотрудниками департамента ЧС, с нашими инспекторами полиции, наряду с нашими военными. Поэтому я волонтерам всегда хочу сказать большое спасибо.

Следующей остановкой акима региона в его рабочем визите стало с. Тепличное. В этом году для откачки воды районом приобретено 4 новых мотопомпы мощностью от 60 до 350 куб м\ч. Постоянно вывозится снег, чистятся трубы под дорогами, произведено очернение полей.

Сактаган Садвокасов, аким Кызылжарского района:

— У нас подготовлено 13 эвакуационных пунктов, инертный материал порядка 3,7 тыс. кубометров. Подготовили 4,5 мешкотары запас, план доведен до 6 тыс. В целом по всему району у нас 19 бригад. Вовлекаем порядка 57 человек. В целях организации всей этой работы у нас 165 единиц техники, туда входит и тяжелая техника, К-700, автомобили разных модификаций, 18 мотопомп, две АС-машины.

Аким области сделал замечание местным властям. Он поставил задачу приложить большие усилия в подготовке к паводковому сезону.

— Сколько мешкотары было в прошлом году затарено?

— 16 тыс. штук

— А мы сегодня хотим 6 тыс. и на этом обойтись. 16 тыс — я ставлю вам задачу, как минимум. В 17 году сколько заготовили?

— Больше 70 тыс.

— Что такое 6 тыс? Паводок через 10 дней начнется, вы как хотите на 6 тыс. обойтись?

Глава региона узнал о состоянии транспорта, используемого во время паводков. Также он поручил взять на контроле этот вопрос.

— Порядка 10 машин есть в Бесколе.

— Потом нужно будет, прошу Вас, ревизию сделать по АС-машинам, которые, знаете, топливо возят. Такие тоже пригодятся, надо будет на контроле держать.

В областном центре насчитывается 109 километров сетей ливневой канализации открытого типа. Из них осталось прочистить 11,5 км. Также в городе есть 113 адресов, находящихся в зоне риска, в основном — это дома в низине.

Ербол Набиев, и.о. директора КГП «Очистные, водоотводные и водопропускные сооружения:

— По подготовке к паводку задействованы сейчас аварийные мастерские, экскаваторы, погрузчики, тракторы с КУНом, КамАзы, самосвалы. Получается спецтехники 36 единиц. Паровая установка передвижная, промывочная машина на базе КамАз, также у нас откачивающая техника на данный момент — это семь единиц откачивающей машины. На конкурс выставили еще 15 единиц.

После глава региона провел совещание в районном акимате. В нем приняли участие акимы Есильского, Мамлютского, Жамбылского, района Магжана Жумабаева и глава Петропавловска. С докладом о прогнозируемой погодной обстановке выступила директор филиала «Казгидромет».

Кымбат Мергалимова. директор филиала РГП «Казгидромет»:

— На 10 марта запас воды в снежном покрове на севере области составляет 86,141 мм, что превышает норму и значение 2023 года на 18-80% и местами до 2 раз. Глубина промерзания 48-148см, что в среднем меньше прошлогодних значений на 28 см. Для Есильского, Кызылжарского районов наибольшую угрозу представляет половодье на реке Есиль.

По реке Есиль в приток в Сергеевское водохранилище объемы влагозапасов выше среднемноголетнего значения на 66%. Прогнозируется начало подъема уровня воды на малых реках области в начале апреля. На реке Есиль в Северо-Казахстанской области ожидается начало подъема уровня воды за счет местного стока к 3-6 числу следующего месяца. Развитие паводка зависит от погоды. Прогноз прокомментировал аким области.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— По прогнозам за март, Вы видите, нас «Казгидромет»не то, чтобы устраивает, но надеяться надо и полностью готовиться к паводкам. Все мероприятия принять и предпринять меры для минимизации последствий паводка, прохождения паводка. Все мероприятия в усиленном режиме проводить. Что касается прогноза, что в течение дня, светового времени в марте будет все-таки плюсовая температура и ночью будет вымерзать, это только на пользу и акимам районов, и нашему населению.

Руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям рассказал о работе районной администрации в преддверии сезонных явлений. Акимату Мамлютского района было сделано замечание за непроведение в летне-осенний период мероприятий по подготовке к предстоящему паводку.

Ерик Сарыбаев, начальник ДЧС СКО:

— Не проведены работы по обновлению и укреплению защитного земляного валования протяженностью 1.5 километра в г. Мамлютке, что в свою очередь может повлиять на безопасное течение паводка. В текущем году во исполнение вышеуказанного мероприятия, акиматом Мамлютского района денежные средства предусмотрены. Вместе с тем, необходимо принять все необходимые меры по недопущению подтопления жилых домов на данном участке. Хотел бы обратить на это внимание.

Высота снежного покрова в Мамлютском районе составляет 37 см, что выше на 10 см, чем в 2023 году, но меньше на 9 см, чем в 2016 году. Тогда был зафиксирован больший уровень подъема воды. В паводковой зоне находится райцентр — город Мамлютка.

Елена Степаненко, аким Мамлютского района:

— Проведено обследование подсобных хозяйств, пересчитано количество голов скота для того, чтобы принять меры в случае эвакуации. В «красной» зоне в Мамлютке проживает 13 человек, домашнего хозяйства и скота у этих домов не имеется. В целях безопасного проведения весеннего паводка разработан план мероприятий, проведено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Аким области выразил недовольство работой акимата Жамбылского района, управления пассажирского транспорта и автодорог за ненадлежащий контроль подготовки к весеннему паводку, некачественной очистке водопропускных труб. Он подчеркнул, что ответственность к встрече периода активного снеготаяния лежит на главах районов.

Гауез Нурмухамбетов, аким Северо-Казахстанской области:

— Если поздно прошли конкурсы, это Вы виноваты. Я не говорю, что Вы что-то незаконное делаете. Но с такой расчисткой дорог мы ожидаем прорану на наших трассах. Снега очень много, поймите. Я Вам сказал, акимов предупреждаю, любой проран на трассах — будете персональную ответственность нести. У нас не так много денег, чтобы сегодня ваше головотяпство устранять. Не надо мне ипатовским методом, что Вы сутками работая, до десятого очищаете водопропускные трубы, Вам дана команда до 20 числа. И до 20 числа очистите так, как Вы должны чистить.

Аким региона поручил руководству управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог закончить инвентаризацию сил и средств, заключить договоры на аренду тяжелой техники, осуществлять расчистку всех водопропускных труб и каналов. Также поставил задачу обеспечить необходимый запас инертного материала с его заблаговременным размещением в паводкоопасной зоне.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/