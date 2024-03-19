Присягу госслужащего приняли молодые специалисты в Петропавловске

19 марта — День обновления. В рядах госслужащих, можно сказать, оно тоже произошло. Сегодня здесь принимают новобранцев. В преддверии Наурыза на заседании Совета наставников молодые госслужащие произносят торжественную клятву.

Сегодня приняла присягу государственного служащего Екатерина Тивкова. Эта работа привлекает девушку своей ответственностью, в первую очередь перед собой и народом.

ЕКАТЕРИНА ТИВКОВА, ведущий специалист управления департамента госдоходов СКО:

— Госслужащий должен быть ответственным, дисциплинированным, должен знать свою работу и уметь применять её на практике. Работа меня привлекает тем, что я могу приносить пользу государству и народу. Я хочу повышать свою квалификацию. Хочу обучаться дальше, чтобы у меня было дополнительное образование. Развиваться в этой сфере.

Каждому новобранцу по 20 или чуть больше лет. По словам руководителя областного департамента Агентства по делам госслужбы, привлечению молодых специалистов уделяется большое внимание.

ДУЛАТ ТАЙШАБАЙ, руководитель департамента Агентства РК по делам государственной службы по СКО:

— Сегодня приняты на работу в акимат города Петропавловска и в управление госдоходов молодые люди с высшим образованием. Кроме того, сейчас проводится работа по привлечению на госслужбу. Объявлен набор в региональный кадровый резерв. С 1 марта по 31 марта идёт приём документов. Сейчас порядка 140 заявок поступило. Из них 90 кандидатов уже допущены для дальнейшего участия.

По итогам отбора 15 лучших кандидатов будут работать в госорганах региона.

Диана Салихова