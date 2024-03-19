Интерактивная викторина «Наурыз — пора обновлений» прошла в детско-юношеской библиотеке им. Габита Мусрепова. Организовали её для студентов колледжей и активистов молодёжного ресурсного центра.

ДАМИР АБДИН, руководитель молодёжного ресурсного центра г. Петропавловска:

— Представители колледжей принесут национальные блюда и будут их показывать. Цель нашего мероприятия — чтобы у молодежи нашего города было чувство патриотизма и любовь к нашей Родине, к нашему городу.

Ребята рассказывали о национальных традициях и обычаях. Оценивало студентов по пятибалльной шкале и распределяло призовые места компетентное жюри.

АЯНА БЕЙСЕНБАЕВА, студентка колледжа СКУ:

— Мы подготовили 3 традиции: сырға салу, шашуру и қыз узату. Эти традиции проводятся после того, как девушке делали предложение. Делают сырға салу — это невесте одевают золотые серьги, после этого мама жениха плетет ей косы. Это означает, что невеста занята. Потом она надевает ей саукеле, это значит что она помолвлена. После этого проводится обряд қыз узату, чаще всего в ресторанах, когда девушку провожают из дома к дому жениха.

За активное участие всем конкурсантам вручили благодарственные письма.

Анастасия Безотосная

