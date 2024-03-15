В Академии Национальной гвардии РК провели международную конференцию

О развитии военного образования говорили участники VI международной научно-практической конференции. Её организовали по инициативе Академии Национальной гвардии РК. 18 марта сильнейшее учебное заведение страны отметит свой 27 день рождения.

МУРАТ ШАПАШЕВ, начальник кафедры Академии Национальной гвардии РК:

— Наша Академия Национальной гвардии прошла все этапы развития — от училища до Академии. В стенах нашего вуза обучаются более 800 курсантов, а также обучаются курсанты республики Таджикистан. В нашей Академии есть современный тир, где курсанты повышают свою практику, 2:40 имеются высококвалифицированные специальные лаборатории техники.

Академия Национальной гвардии сотрудничает с военными вузами России, Беларуси, Узбекистана и Таджикистана. Их представители присутствовали на конференции посредством видеосвязи. У курсантов из Петропавловска есть возможность выезжать в эти страны на стажировки. У истоков становления Академии стоял доктор военных наук, профессор Жумабек Ахметов. В учебном заведении он проработал более 17 лет.

ЖУМАБЕК АХМЕТОВ, начальник института Национального университета обороны Министерства обороны РК:

— Глава государства отметил, что в академической среде и в системе вузов сформировался целый ряд научных школ. Военно-научные школы прошли сложный путь к своему становлению через годы, наполненные опытом проб и ошибок, смены научных поколений и перехода на новую научную систему в 2011 году. Сегодня можно в определенной степени сказать, что в Казахстане имеется сложившаяся военно-научная школа. В настоящие время вузы Министерства обороны РК ведут работу над 11 проектами в рамках грантового финансирования и двумя научно-техническими программами по программно-целевому финансированию.

На конференции у представителей Академии Национальной гвардии РК была возможность обсудить дальнейшее сотрудничество с действующими, а также новыми партнерами.

РЕНАТА АПЕРГЕНОВА, и.о. председателя правления ректора Kozybayev University:

— В нашем университете существует военная кафедра, которая функционирует более 25 лет. За время существования военной кафедры было подготовлено более 3,5 тысяч офицеров и сержантов запаса.

ТАБЫЛДЫ ИСАЛИЕВ, начальник кафедры Военного института сухопутных войск РК, г.Алматы:

— Ознакомился с базой Академия Национальной гвардии. Цель наша — прийти к общему мнению по развитию технической подготовки в сфере автомобильной и бронетанковой техники. У нас есть разработки, например, по ремонту в полевых и стационарных условиях. На этих конференциях приходим к общему знаменателю.

В рамках конференции Академия Национальной гвардии РК подготовила выставку достижений работы кафедр и курсантов.



Дарья Пышмынцева