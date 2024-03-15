Рамазан — месяц добрых и благих дел

Благое дело в священный для всех мусульман месяц Рамазан. Активисты благотворительного фонда «Зекет» и сотрудники областной и городской мечетей сегодня провели акцию. Они раздали 100 семьям продуктовые корзины «Рамазан қоржыны» — с мукой, растительным маслом, макаронами, чаем, луком и картофелем. Тем, кто не смог прийти, продукты доставят домой. Акбопе Шуханова пост держит в 5 раз. Она — одна из тех, кому оказали помощь.

АКБОПЕ ШУХАНОВА, жительница г.Петропавловска:

— Спасибо большое работникам мечети и фонду «Зекет», что оказывают помощь семьям. Рамазан — это месяц хороших дел.

В священный месяц Рамазан принято помогать нуждающимся. Фонд «Зекет» на протяжении многих лет не остается в стороне и оказывает поддержку людям финансово, продуктами питания, дровами и углем и многим другим. Также во время оразы для мусульман в мечети проводят ифтар.

КАСЫМХАН ИСАЕВ, главный имам городской мечети «Кызылжар», представитель фонда «Зекет»:

— Сегодня наши братья из Турции привезли 100 мешков муки. У нашего фонда есть специальный счет, куда люди отправляют деньги. Мы на эти деньги проводим такие благотворительные акции. У нас также есть акция «Өмірге үміт сыйла», в рамках которой мы помогаем детям, собираем деньги на лечение.

Месяц Рамазан учит людей любви, единству, равенству, дает надежду, очищает сердце и наделяет терпением, говорит главный имам областной мечети «Кызылжар» Хамзат Адильбеков.

ХАМЗАТ АДИЛЬБЕКОВ, главный имам областной мечети «Кызылжар»:

— Наша мечеть благотворительностью занимается всегда, не только в священный месяц Рамазан. Но в священный месяц эта благотворительность удваивается. Совершать добро — это большой и хороший поступок перед Всевышним, поэтому хочу призвать в этот священный месяц совершать как можно больше добрых дел.

На протяжении всего месяца представители мечетей и фондов окажут значимую поддержку североказахстанцам. В ближайшее время ифтар проведут в детских домах, в домах престарелых, колониях и других учреждениях.

Камилла Карим