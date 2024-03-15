На вывоз снега в Есильском районе выделили 29 млн тенге

Активно к весеннему периоду готовятся в селе Явленке Есильского района. Раиса Сорокина живёт здесь уже 35 лет. 70-летняя сельчанка — инвалид по зрению. По хозяйству хлопочет дочь, а с тяжёлой работой, такой как уборка снега, ей помогают коммунальщики.

РАИСА СОРОКИНА, жительница с.Явленки, Есильский район:

— Всегда помогают, вывозят. Осенью вот помогали мне, что просила — сделали, и клёны вырубили и всё. Спасибо им. Они не отказывают. Всем помогают.

По словам жителей, всю зиму в селе снег убирали исправно. Алибек Жуматаев сам раньше работал в коммунальной службе, потому понимает, как тяжело поддерживать улицы чистыми.

АЛИБЕК ЖУМАТАЕВ, житель с.Явленки, Есильский район:

— В этом году всем известно, какая была зима: буранная, обильные снегопады были. В этом году заранее местные власти начали заниматься работой по вывозке снега. Хочется еще поблагодарить местное руководство за то, что содержали дороги зимой, несмотря на обильные снегопады. Я в свое время работала в коммунальной системе. Выделенные средства растягивали, как говорится, на долгие 7 месяцев зимы.

В этом году на эти цели из областного бюджета выделили значительно больше средств. Только на вывоз снега в Есильском районе — 29 млн тенге. Активно проводить эту работу начали с февраля.

ЕРЖАН МУСТАФИН, заместитель акима Есильского района:

— Работы ведутся на постоянной основе. В настоящее время вывезено порядка 44600 кубических метров снега. Работы продолжаются. Из районного бюджета на вывоз снега было выделено порядка 10 млн тенге. Также дополнительно из областного бюджета выделили 19 млн тенге.

Согласно правилам благоустройства очищать улицы от снежных осадков и вывозить их на полигоны обязаны местные предприниматели и сельхозтоваропроизводители. Берик Жаниасов — оператор погрузчика от ИП «Барс».

БЕРИК ЖАНИАСОВ, оператор погрузчика ИП «Барс», Есильский район:

— 6 единиц задействовано и 2 погрузчика. Работа продолжается круглосуточно. Уже убрали 6 тысяч кубов.

В рамках подготовки к весеннему периоду в сельских округах проводят работы по очернению полей и заполнению мешкотары.

ЕРЖАН МУСТАФИН, заместитель акима Есильского района:

— Для оперативного реагирования на угрозу паводков в районе создана группировка сил в составе 110 человек. Имеется 82 единицы техники. Заготовлен инертный материал в объёме 450 тонн. Районом было приобретено также дополнительно 21 электрогенератор. Это мы приобретали в период, когда временное отключение электроэнергии было, для социально значимых объектов: школ, Дома культуры. Также приобретены мотопомпы повышенной мощности в количестве 6 штук, которые распределены по сельским округам.

В целом, в Есильскм районе паводкам подвержены 6 населённых пунктов.

Диана Салихова