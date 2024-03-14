Завершилась производственная практика будущих железнодорожников

Студенты Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им. Байкена Ашимова в период с 12 января по 5 марта проходили выездную производственную практику. Руководство колледжа подписало договор о сотрудничестве с представителями филиала Свердловской дирекции ОАО «Российская железная дорога».

АЛЁНА ГЛУМОВА, заведующая отделением Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им. Байкена Ашимова:

— Работали они у нас в эксплуатационном вагонном депо. Сначала ребята проходили стажировку, сдавали экзамены, потом уже были допущены к самостоятельной работе. В рамках академической мобильности данное социальное партнёрство было успешным. Ребятам все понравилось. В апреле у них практика продолжится, и они снова планируют поехать в Екатеринбург.

10 студентов на протяжении двух месяцев проходили практику на оплачиваемых рабочих местах в городе Екатеринбурге. Их обеспечили бесплатным проживанием и проездом. За период практики ребята прошли профессиональную подготовку с присвоением рабочей классификации «Осмотрщик-ремонтник вагонов 5-го разряда».

АРТЁМ ЛАМАШ, студент Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им. Байкена Ашимова:

— В нашу работу входил осмотр вагона, состава в целом. Также выявление неисправностей и их устранение по возможности. Так как я ездил не по своей профессии, я подчеркнул очень много новых знаний, которые в будущем, думаю, мне пригодятся. Я планирую в будущем туда устраиваться работать.

Для поездки в Екатеринбург студенты подавали заявки. Всего их было 15. Среди практикантов был и Роман Кандратин.

РОМАН КАНДРАТИН, студент Петропавловского колледжа машиностроения и транспорта им. Байкена Ашимова:

— Начинается рабочая смена, нас собирают и рассказывают какие-то задачи и делят на бригады. Далее заступает диспетчер. Он выдает пути, которые нужны для осмотра. Мастера опытные. У каждого по 15-20 лет опыта, у кого-то больше. Очень хорошие наставники.

Сотрудничать в колледже с «Российскими дорогами» начали только в этом году. В настоящее время производственно-технологическую практику там проходят еще 9 студентов — третьекурсников.

Валерия Сиваш