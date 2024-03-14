В Петропавловске за неочищенные от снега крыши составлено 47 протоколов

Сосульки и наледь на крышах – привычное явление для жителей Петропавловска, поэтому следить за кровлей зданий необходимо регулярно. В городе 1197 многоэтажных жилых домов. Сейчас ведутся работы на крыше дома по улице Советской, 39. Кровля мягкая и рулонная. Снег убирать нужно своевременно, так как если он начнет таять, вся вода пойдет в квартиры. Азамат Касенов является председателем КСК нескольких домов. Ответственный он за 7 многоэтажек.

АЗАМАТ КАСЕНОВ, председатель КСК «Советская 39»:

— При очистке соблюдаются все предосторожности, чтобы не повредить мягкую кровлю. Аккуратно очищается. На данный момент работают два человека, людей нанимаем ежегодно, альпинистов. Они проводят такие работы. Ну, это задача не жителей. Это входит в обязанности председателей ОСИ, КСК, которые должны этим заниматься.

Специалисты жилищно-коммунальной службы рекомендуют гражданам своевременно очищать от снега крыши домов. При выходе из зданий следует обращать внимание на скопление снега, наледи и сосулек на крышах, обходить места возможного их обрушения. Особое внимание важно уделять безопасности детей.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь акима г.Петропавловска:

— На сегодня жилищной инспекцией проводятся работы по разъяснению жителям, также председателям ОСИ, КСК о необходимости поведения своевременных работ. Еще раз хочется напомнить жителям о том, что частный или же многоквартирный жилой дом входит в полную собственность самих жильцов, и поэтому техническое обслуживание, своевременное обслуживание жильцы сами должны производить, то есть ОСИ и КСК. Как вы помните, в январе у нас по улице Абая из-за того, что снег не был убран с крыши, она частично рухнула. После чего там в рамках модернизации проводятся работы. И для недопущения подобных случаев в дальнейшем еще раз напоминаем, что нужно проводить технические работы своего дома.

С начала года по статье 505 «Нарушение правил благоустройства» составлено 47 протоколов. За несоблюдение правил безопасности штраф для физических лиц — 20 МРП, для субъектов малых и некоммерческих организаций — 30 МРП, средних — 40 и крупных — до 100 МРП.

Камилла Карим