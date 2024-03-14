В областном архиве рассказали о Махтае Сагдиеве

Махтай Сагдиев — человек сильной воли, его трудоспособность, преданность делу, мощная внутренняя организация впечатляли коллег. Его жизненный путь был насыщен работой в самых разных местах. Талант и упорство неизменно вели Махтая Рамазановича на высокие должности, но начинал политик с рабочей специальности в юные годы.

ЗАМЗАГУЛЬ ЗАКИРИНА, архивист Северо-Казахстанского государственного архива:

— Мы гордимся тем, что он — наш соотечественник, земляк. Он родился в селе Ундурус Ленинского района нашей области. С 14 лет он начал работать, в годы войны. Он работал учетчиком тракторно-полеводческой бригады. После войны он закончил Семипалатинский учительский институт. Работал учителем, далее — директором Караагашской средней школы.

Трудовую карьеру Махтай Рамазанович начал в Афанасьевском совхозе, на тот момент он был самым отстающим по всем показателям в республике. За пару лет при руководстве Сагдиева хозяйство расцвело и стало лидировать по производству зерна, строительству социальных объектов и поголовью скота. На посту Кокчетавского обкома партии Махтай Сагдиев тоже добился впечатляющих показателей, в короткие сроки сделав область лидирующей по экономическим показателям в стране. Но на этом политик не остановился.

ЗАМЗАГУЛЬ ЗАКИРИНА, архивист Северо-Казахстанского государственного архива:

— Он вел большую работу в партийной сфере, был парторгом в различных организациях, был заместителем председателя облисполкома. Трудовая биография его очень богата. По нашей области если сказать, то он был секретарем обкома партии Соколовского, Жамбылского районов, поэтому он внес большой вклад в развитие нашего региона.

Махтай Сагдиев занимал высокие посты. Был министром рыбного хозяйства, председателем президиума Верховного Совета Казахской ССР, советником Президента, проводил большую работу в 90-е на должности председателя совета ветеранов Казахстана. На этом посту он проработал 22 года.

Анна Богословская

