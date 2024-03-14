Областной айтыс среди школьников прошёл в Петропавловске

В городской классической гимназии им. Сафуана Шаймерденова прошёл областной айтыс среди школьников. Музыкальное состязание организовали в преддверии Наурыза. Участие в айтысе приняли 14 талантливых ребят.

АМАНЖОЛ ЗАГЫПАР, акын, член Союза писателей Казахстана:

— Участвуют 14 айтыскеров. 10 ребят из городских школ, остальные участники приехали к нам из районов. Айтысы проводятся ежегодно. Это уже сложившаяся традиция. Но в классической гимназии областной айтыс проводится впервые.

Айтыс — дело непростое. Участники музыкального поединка должны соблюдать все необходимые критерии.

КАРАКАТ ШАЛАБАЕВ, главный судья, ветеран педагогического труда:

— Мы называем это искусством синкретизма. Чтобы стать лучшим, нужно быть остроумным, хитрым, уметь быстро генерировать новые идеи и смыслы. Айтыс, в первую очередь, учит детей думать. Во-вторых, необходимо уметь донести до людей свою мысль, используя художественный язык. Это поэтическое искусство. Третья особенность заключается в умении складывать слова в мелодию. Это уже художественное искусство.

Среди участников — как подростки, так и маленькие дети. Попробовать себя в этом непростом искусстве импровизированного пения и игры на инструменте хочет каждый. Главная цель айтыса — поддержка молодых талантов.

АНЕЛЬ КАНАШЕВА, учащаяся городской классической гимназии им. С.Шаймерденова:

— Думаю, мой соперник заслуживает 10 очков. Он очень сильный, хорошо улавливает настроение, умеет грамотно и красиво выражать собственные мысли. А себе я бы поставила 8 баллов, потому что были небольшие проблемы, я не могла правильно произнести некоторые слова, не всегда получалось выразить свою мысль правильно.

Победители состязания получат дипломы и денежные призы.

Валерия Филатова