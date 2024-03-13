В первой декаде апреля в регионе начнётся пожароопасный период

С начала апреля в Северо-Казахстанской области начнётся пожароопасный период. Спасатели напоминают североказахстанцам о правилах пожарной безопасности в весенне-летний сезон. В 2023 году на территории области произошло 27 лесных пожаров на общей площади более 78 га. Материальный ущерб превысил 15 млн тенге. Наибольшее количество пожаров приходится на земли государственного лесного фонда. Также в прошлом году зафиксировано более 30 степных пожаров. Общая площадь составила более 2 тыс га. Важно помнить о правилах сжигания сухой травы и мусора. Делать это необходимо в безветренную погоду, на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений.

АСЛАН АХМЕТЖАНОВ, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— После схода снежного покрова увеличивается количество выездов на загорание сухой травы и камыша. Хотелось бы обратиться к жителям и гостям нашего города, нашей области, с тем, что нельзя бесконтрольно сжигать сухую траву. Сжигание сухой травы и мусора нужно производить строго в соответствии с правилами пожарной безопасности.

Если возгорание сухостоя все же произошло, и огонь стал быстро распространяться, необходимо немедленно обратиться за помощью по номерам «101» или «112». Что касается бытовых пожаров, то с начала текущего года на территории области зафиксировано 111 случаев возгорания. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост их числа на 14%.

АСЛАН АХМЕТЖАНОВ, начальник управления государственного пожарного контроля ДЧС СКО:

— К сожалению, в огне погибли 8 человек. Получил травмы различной степени тяжести 21 человек, 5 из них — дети. Материальный ущерб от пожаров составил более 47 миллионов тенге. Следует отметить, что 71% пожаров приходится на жилой сектор. Это 79 пожаров.

Большое внимание сотрудники департамента уделяют профилактическим мероприятиям. С начала года проведены обходы более 22 тысяч жилых домов, распространено свыше 35 тысяч памяток. В средствах массовой информации опубликовано 517 материалов. 54 интерактивных и открытых уроков проведено в учебных заведениях области.



Валерия Филатова