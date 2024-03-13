В частном секторе Петропавловска вывозят снег и чистят ливневки

От 15 до 20 тысяч кубических метров. Такое количество снега ежедневно вывозят с территории частного сектора областного центра. С начала зимнего периода на специальные полигоны вывезли более 930 тысяч кубических метров снега.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

— Снег мы вывозим на бесплатной основе, жители складируют его вдоль дорог, после этого коммунальные службы забирают весь снег. Четыре снежных полигона у нас, 2:03 жители и бизнес могут вывозить снег на полигон на дамбе. Для этого необходимо обратиться в акимат, предоставить номера машин, талон взять. После этого можно вывозить на полигон.

Для вывоза снега в городе задействовали порядка 200 единиц техники. К круглосуточной работе привлекли более 300 человек.

ГУЛИМ СЕИТОВА, жительница г.Петропавловска:

— Тракторы, грузовики и другую технику вижу часто. Думаю, что весной жителей Рабочего поселка топить не будет. Я живу здесь с 2005 года. На своей территории поддерживаю порядок, мои соседи тоже.

Очистка ливневых канализаций — еще одна важная задача, которая позволит жителям частного сектора комфортно встретить весну.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь акима г. Петропавловска:

— Всего у нас в городе имеется 228 км ливневых канализаций, из них 109 — открытые ливневки. Сейчас работы выполнены на 75%. 70 км уже почистили, работы будут продолжены.

В очистке ливневых канализаций задействовано порядка 40 человек. К такой работе привлекли свыше 20 единиц техники.

Дарья Пышмынцева



