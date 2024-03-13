Площадь орошаемых земель увеличивают в СКО

В Северо-Казахстанской области продолжается активная работа по постепенному увеличению площадей орошаемых земель с применением водосберегающих технологий. В 2023 году по этой линии ввели 5 инвестиционных проектов. В текущем их количество вырастет еще на несколько. Это позволит увеличить площадь орошения почти на 3 тысячи гектаров. За год в регионе площадь орошения сельскохозяйственных культур увеличилась в 2 раза. Это данные областного управления сельского хозяйства и земельных отношений. В области упор делается на дождевальное орошение. Основными возделываемыми культурами являются кормовые — 2 409 га, зерновые — 1 038 га, остальную площадь занимают овощи. В целом, в СКО предусмотрены мероприятия по постепенному увеличению площадей орошаемых земель с применением водосберегающих технологий до 10,1 тысячи га в период с 2021 по 2025 годы.



Дарья Пышмынцева