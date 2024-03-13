Косуля едва не стала причиной ДТП в Кызылжарском районе

В ночное время дикое животное внезапно появилось на 44 км. автодороги «Ишим — Петропавловск» перед близко идущим автомобилем «Нива». Косуля не пострадала, а вот гражданин РФ, находившийся за рулём, не справился с управлением. Автомобиль с водителем и двумя пассажирами съехал с дороги. Россиянин обратился на канал «102». Вызов отработал участковый инспектор из Кызылжарского района Азамат Кадиров. Он договорился о прибытии на выручку тяжёлой техники, оставался на месте до вызволения россиян из снежного плена, обеспечивая дорожную безопасность. С начала первого весеннего месяца на территории района трижды сходили в кювет большегрузы. Также помощь требовалась водителю из г. Кокшетау на автомобиле «Duster», россиянам на «Subaru» и «Volkswagen». Всего с начала года на территории области произошло 40 дорожно-транспортных происшествий, погибли в них 8 человек, 65 получили ранения. Часть таких фактов произошла из-за наледей, часть — из-за невнимательности водителей. Полицейские просят помнить, что в конце зимы увеличивается вероятность образования наледей. Следует особенно строго соблюдать скоростной режим. Также есть вероятность появления на дороге диких и домашних животных, особенно в окрестностях населённых пунктов.



Валерия Сиваш