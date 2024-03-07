Сотрудниц ДУИС поздравили с 8 марта

С 8 марта поздравили сотрудниц департамента уголовно-исполнительной системы. Пригласили ветеранов, студентов и жён сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

ЗАРИНА БАЙХАДАМОВА, пресс-секретарь ДУИС по СКО:

— Мы стараемся уделять внимание малообеспеченным семьям сотрудников, матерям-одиночкам. Оказывается денежная помощь. Ежегодно на каждый праздник, на каждый концерт мы их приглашаем с воспитательной целью для молодых сотрудников.

Приказом министра внутренних дел женщин наградили грамотами, благодарственными письмами и медалями.

Наградили более 60 представительниц прекрасного пола. Алмагуль Сеитова — одна из них. Приехала она из Мамлютского района. Работает в органах исполнительной системы уже 20 лет.

АЛМАГУЛЬ СЕИТОВА, начальник службы пробации Мамлютского района:

— Наша работа заключается в контроле и надзоре за осужденными без изоляции от общества. В органы я пришла осознанно. Сегодня я получила почетный нагрудный знак. Хотела бы поздравить всех женщин. Выразить огромную благодарность руководству ДУИС СКО. Хочется поздравить всех женщин, коллег с праздником весны,чтобы оставались такими же красивыми, милыми, добрыми.

Помимо концертной программы в преддверии праздника с 26 февраля по 1 марта проходил фотоконкурс «Мисс ДУИС по СКО». Участницы получили награды в различных номинациях.

Валерия Сиваш