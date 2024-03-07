Поздравление с 8 марта от Президента передал глава региона Почетному педагогу РК

Аким области поздравил с 8 марта кандидата педагогических наук, Почетного работника образования Республики Казахстан Раузу Кашенову. 40 лет своей жизни она посвятила искусству, преподавала вокал, воспитала не одно поколение талантливых вокалистов, становилась лауреатом музыкальных фестивалей. Профессионализмом педагога восхищаются как за рубежом, так и на родине. Теплые пожелания и поздравительное письмо от Президента Казахстана планировали передать в праздничной обстановке, но в связи с травмой Рауза Абуталиповна не смогла прийти на концерт.

Гауез Нурмухамбетов, аким СКО:

— Имею честь вручить Вам вот такой приветственный адрес и поздравления от имени Главы нашего государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Вот, вручаем. Здоровья, благополучия. Я посмотрел, у Вас столько регалий, столько трудовых достижений. Действительно, в Северо-Казахстанской области какие, действительно, наши Макаренко работают.

17 декабря 2021 года за выдающиеся заслуги в развитии искусства Рауза Абуталиповна была награждена орденом и званием почетного профессора Оксвордского университета. Но как директор колледжа искусств имени Ермека Серкебаева, культурный деятель в первую очередь отмечает таланты своих воспитанников и педагогического коллектива.

Рауза Кашенова, кандидат педагогических наук, Почетный работник образования РК:

— Спектр инструментов у нас очень широк. У нас помимо музыкантов, артистов отделение живописи очень талантливое. Мы постоянно выставки делаем в музеях. Кроме того, что у нас талантливые дети, преподавательский состав очень профессиональный, все музыканты. Вся элита музыкальная, театральная, все собраны в нашем учебном заведении.

Как сказал глава региона, Рауза Кашенова — гордость нашего региона. Сама героиня не ожидала визита и очень рада, что в этот день аким вручил поздравления от Президента лично в руки.

Рауза Кашенова, кандидат педагогических наук, Почетный работник образования РК:

— Ощущения такие, самые положительные. Такой положительный человек наш аким. Я вообще впервые так «вплотную» общаюсь с человеком такого ранга. Это не подобострастие, ни в коем случае, это просто вот отношение такое, что пришли ко мне домой, поздравили просто. Я, конечно, очень рада, поскольку такой подарок получить в канун женского праздника, это дорогого стоит.

О достижениях Раузы Кашеновой можно говорить долго. К примеру, педагог принимала участие в концерте великого итальянского органиста Артуро Сакетти, выезжала на гастроли в Нидерланды и дала 15 сольных концертов, участвовала в фестивале-конкурсе Бельканто в Амстердамской консерватории в качестве члена жюри. И это только малая часть послужного списка Почетного работника сферы образования Казахстана.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Первый Северный»/

