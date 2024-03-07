Аким СКО поздравил женщин с 8 марта

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

— Красивые, добрые, нежные, сильные. Можно долго перечислять качества представительниц прекрасного пола. Завтра виновницы торжества отметят Международный женский день в кругу близких людей. 7 марта североказахстанок поздравил глава региона.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Дорогие наши женщины, Международный женский день объединяет нас в стремлении выразить огромную признательность и благодарность женщине-матери, спутнице жизни, хранительнице домашнего очага. Для каждого из нас нет никого на свете дороже матери. Только Вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье.

С этим мастерски справляется Райхан Жанбота, которой в канун 8 марта вручили подвеску «Алтын алқа». Женщина вместе с супругом воспитывает семерых детей, а еще работает учителем химии, биологии и географии в сельской школе.

РАЙХАН ЖАНБОТА, учитель Лобановской СШ, Айыртауский район:

— Надо успевать своих детей воспитывать и своих учащихся школы тоже. — Дети как Вас радуют на праздники?

— Они делают различные подарки, заказывают их, открытки своими руками, дома чисто, уютно, помогают, вместе праздничные блюда готовим.

Еще 4 североказахстанки получили подвески «Kүміс алқа». Всего в предпраздничный день различные награды из рук главы региона получили около 50 виновниц торжества. Нежные мамы, сильные политики, госслужащие, предприниматели. Женщины успешно работают и показывают высокие результаты в самых разных сферах. К примеру, 23% субъектов малого и среднего предпринимательства области возглавляют представительницы прекрасного пола. Доля женщин среди депутатов составляет 29%, среди государственных служащих — более 63%. Гибкое мышление, стрессоустойчивость, целеустремленность и женская мудрость помогают североказахстанкам строить смелые планы и добиваться поставленных целей. Свою слабость они показывают только самым близким.

Торжественное собрание с участием главы региона завершилось праздничной концертной программой.

Дарья Пышмынцева

