Аким СКО поздравил пациентку перинатального центра с рождением 7 ребенка

Предпраздничные дни для некоторых североказахстанок выдались по-настоящему счастливыми. Глава региона Гауез Нурмухамбетов лично поздравил одну из пациенток перинатального центра с рождением 7-ого ребенка. Аким пожелал матери и младенцу крепкого здоровья, вручил цветы и подарки.

ГАУЕЗ НУРМУХАМБЕТОВ — АКИМ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ:

— Принимает поздравления жительница села Чкалово Тайыншинского района Данияш Дондог. 4 марта у нее родилась дочь весом около 4 килограммов и ростом 54 см. Девочку назвали Ляйлим, такое имя ей дала одна из сестер.

ДАНИЯШ ДОНДОГ, ЖИТЕЛЬНИЦА ТАЙЫНШИНСКОГО РАЙОНА:

— Дома нас все ждут. Я мечтала иметь большую семью. Теперь у нас 4 дочки и 3 сына. Старшему сыну 25 лет, младшему ребенку 13. Хочу выразить благодарность врачам. Пристально наблюдают, помогают нам.

Женский праздник мама с дочкой встретят уже в кругу семьи.

/Материал подготовлен корреспондентами телеканала «Кызылжар»/