Аким Петропавловска поздравил женщин с предстоящим праздником

В преддверии Международного женского дня помимо красивых слов и пожеланий звучат и слова благодарности за большой вклад в общество, в развитие региона, за смелость, за силу. В городском доме культуры поздравляет североказахстанок с предстоящим праздником аким города Серик Мухамедиев.

СЕРИК МУХАМЕДИЕВ, аким г.Петропавловска:

— Каждая из Вас придаёт миру особую красоту и гармонию. Вы активно участвуете в трудовой деятельности, занимаетесь общественной деятельностью, участвуете в политике и вносите свой вклад в развитие нашего города. С праздником весны, дорогие женщины!

В зале собрались представительницы самых разных профессий. В этот день 20 женщин отметили Почётными грамотами и благодарственными письмами. Среди них и Людмила Ратай. Она вот уже 17 лет работает в местном товариществе изолировщиком. Работа, конечно, непростая, говорит Людмила.

ЛЮДМИЛА РАТАЙ, изолировщик ТОО «Средаэнергомонтаж Петропавловск»:

— Конечно, нужен навык в нашей профессии. Труд очень тяжёлый, кропотливая работа. Обязательно нужно знать оборудование наше. Сразу устроилась на работу, думала, тяжело будет. Но, потом втянулась. Сегодня я получила Почётную грамоту от акима города. Это очень радостное событие для нас, для женщин.

Среди награждённых и Гульмира Бисарина. 32 года своей жизни она посвятила сфере образования. Работает учителем казахского языка и литературы в начальных классах. Чтобы привить детям любовь к государственному языку и научить их излагать мысли на нём, необходимо вложить много труда, признаётся педагог. Тем не менее, работа для Гульмиры Айтбаевной остаётся любимой. Пришла в эту профессию она по призванию.

ГУЛЬМИРА БИСАРИНА, учитель казахского языка и литературы средней школы №5:

— Я сама из династии учителей. У меня папа — учитель физики, мама -учитель истории. Мама, конечно, на пенсии, папы уже в живых нет. Сноха -учитель физики, тоже в городе работает. То есть, я из династии учителей и пример всегда у меня был перед глазами. Я уже где-то в пятом классе решила, что я пойду работать учителем.

После торжественной части для гостей вечера выступили различные коллективы.

Диана Салихова