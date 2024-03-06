В Рабочем посёлке проведут ремонт и благоустройство школ

Аким области Гауез Нурмухамбетов во время объезда по областному центру посетил школы Рабочего посёлка. Ранее на встрече с журналистами поднимался вопрос благоустройства территорий учебных заведений и создания комфортных зон для отдыха в Рабочем посёлке. По словам главы региона, по данному направлению ведется необходимая работа. В прошлом году в 31 школе провели ремонт кровли. В этом году капитальный ремонт планируется в 42 школе, дополнительно на территории установят уличные тренажеры, игровую и спортивную площадку для жителей поселка. Возле 27 школы появятся футбольная площадка и хоккейная коробка, также обновится фасад здания. В целом, в Петропавловске в этом году проведут капремонт в 6 школах.



Дарья Пышмынцева