Североказахстанские активисты проводят специальные акции в преддверии 8 марта

Сделать подарок себе или своему дорогому человеку? Перед таким выбором ставили жителей Петропавловска активисты молодёжного ресурсного центра Северо-Казахстанской области.

АНАСТАСИЯ ВОЛКОВА, руководитель отдела ЦОРИ УВП СКО:

— 8 марта — это замечательный весенний праздник, время подарков и цветов, тёплых, нежных слов и поздравлений. Сегодня мы, молодёжь Северо-Казахстанской области, вышли на центральную площадь, чтобы подарить чуточку тепла и внимания жителям нашего города. Это поздравительная акция, в рамках которой мы будем подходить с вопросом: «Подарок себе или маме?»

Подарочные наборы состоят из сладостей и косметических средств. Для праздничной акции активисты подготовили 30 символических подарков.

Жители и гости города искренне радовались неожиданным подаркам. Практически каждый человек делал выбор в пользу подарка для значимой в его жизни женщины — мамы, сестры, жены и подруги.

— Не ожидала, что сегодня город вот так меня встретит. Тем более, 8 марта скоро. Спасибо, Петропавловск.

— Очень приятно, идёшь по улице, и подходят, дарят подарок на 8 марта. Подарю маме.

— Я не ожидал вообще, просто шёл к маме на работу со школы. И вот такой подарок. Маме подарю обязательно.

Интересные акции в преддверии праздников активисты проводят на постоянной основе.

Валерия Филатова