С 8 марта поздравили женщин — военнослужащих в/ч 6637 Национальной гвардии РК

Торжественное собрание состоялось во Дворце молодежи в канун Международного женского дня. Посвятили его представительницам прекрасного пола, служащих в воинской части 6637 Национальной гвардии РК. Собрание начали с награждения. Почетной грамотой акима области отметили Гульнаш Байбусинову. В воинской части она работает делопроизводителем. Трудится в этой сфере Гульнаш 18 лет. Её супруг — тоже военный.

ГУЛЬНАШ БАЙБУСИНОВА, делопроизводитель в/ч 6637 НГ РК:

— Я впервые получаю почетную грамоту акима области. Не могу сказать, что работа в воинской части легкая. Есть и трудности. Наш график — с 8 утра до 18.00 вечера. Как и военнослужащие мужчины, мы также носим военную форму. Я очень надеюсь, что мои дети продолжат нашу трудовую династию.

В воинской части 6637 проходят службу 35 женщин. Они занимают разные должности, несут боевую службу, связанную с надзором за осуждёнными, находятся на первых, вторых постах в роли часовых, занимаются медицинским, финансовым, тыловым обеспечением.

ШУХРАТ АШИМОВ, заместитель командира в/ч 6637 НГ РК:

— На этом мероприятии мы чествуем наших женщин, военнослужащих, ветеранов, награждаем их памятными подарками, благодарственными письмами. В этот день командованием нашей части также уделяется немало внимания, и наши женщины еще отдельно будут поощрены денежной премией. Несмотря на то, что наши женщины являются мамами, женами, они выполняют служебно-боевую деятельность наравне с мужчинами.

Продолжил торжественное собрание праздничный концерт от артистов областной филармонии им.Ақана сері.

Камилла Карим