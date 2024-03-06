Руководитель коммунального предприятия Павел Булаев подозревается в хищении 258 млн тенге

На брифинге в Антикоррупционной службе РК рассказали о том, что 2 марта был задержан депутат областного маслихата, руководитель предприятия «Очистные, водопропускные и водоотводные сооружения» Павел Булаев. Он и его заместитель подозреваются в хищениях бюджетных средств на общую сумму 258 млн тенге. По данному факту начато расследование.

Пресс-служба Антикоррупционной службы РК:

— Должностные лица подозреваются в хищении бюджетных средств . В период 2020-2022 года они заключали фиктивные договоры с аффилированными предприятиями на выполнение работ по реконструкции ливневых сетей, ремонту насосных станций и оказанию услуг по аренде спецтехники. С санкции суда подозреваемый взят под стражу.



Дарья Пышмынцева