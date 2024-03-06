Областной конкурс стилистов «Сұлу бол» состоялся в Петропавловске

Областной конкурс «Сұлу бол» проходит в Петропавловском колледже сферы обслуживания. Приурочен он к празднованию Международного женского дня.

ЖУЛДЫЗ ИСКАКОВА, заместитель директора колледжа сферы обслуживания им. И.Даутова:

— В данном конкурсе у нас участвуют студенты технического специального образования. Всего 9 участников. На конкурс приехали из Ленинградского сельскохозяйственного колледжа, Петровского аграрного технического колледжа, Высшего Северо-Казахстанского профессионально-педагогического колледжа.

А также представители из СКУ, Булаевского колледжа профессиональной подготовки и сервиса. Традиционно начали конкурс с торжественной части. Накануне праздника представительниц прекрасного пола поздравили мужчины, подарив им красоту своего голоса.

А после студентки колледжа сферы обслуживания продемонстрировали свои способности. В честь праздника они подготовили образы: Клеопатра, знаки Зодиака, Весна, женщина-воительница, Баба Яга и многое другое.

Один из ярких образов — вот такой очаровательный мухомор. На его создание у Ульяны Медведевой ушло всего 1,5 часа.

УЛЬЯНА МЕДВЕДЕВА, студентка колледжа сферы обслуживания им. И.Даутова:

— Просто искали образ. Он нам понравился, и мы решили воплотить его в реальность. Шляпа состоит из картонного каркаса. Сделано полностью своими руками. Для макияжа использовали грим. Наряд нашли буквально здесь. Вот так вот получилось.

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— После торжественной части девушки отправились на свои места. В этой комнате и произойдет магия красоты. Каждая участница уже приступила к работе. На создание вечернего образа им дали 120 минут.

Элона Пузикова макияж и прическу подбирает к классическому синему костюму своей модели. Ею выступила преподаватель Булаевского колледжа. Девушка учится на повара, но свою творческую сторону проявляет в создании образов. Это домашнее увлечение, как говорит сама Элона. Училась она всему самостоятельно.

ЭЛОНА ПУЗИКОВА, студентка колледжа профессиональной подготовки и сервиса, г.Булаево:

— Никакие курсы я не проходила. Смотрела какие-то видео в соцсетях. Смотрела, запоминала и пробовала на себе. Это вся моя косметика. Сейчас я наношу тон. Далее глаза, брови, где-то подкорректирую черты лица. И дальше приступаем к прическе, добавляем аксессуары.

Оценивать работу будут жюри. Это преподаватели колледжа, специалисты управления образования, руководители салонов красоты. По итогу победительниц наградят дипломами различных степеней, каждая участница получит сертификат.

Диана Салихова