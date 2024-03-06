Егор Василенко стал двукратным серебряным призёром чемпионата Азии по плаванию

Две серебряные медали по плаванию завоевал североказахстанский спортсмен Егор Василенко на 11 чемпионате Азии. Проходил он в конце февраля на Филиппинах, в городе Нью Кларке. В составе национальной сборной Казахстана участвовала также и Яна Лукьянчикова. Торжественно ребят и тренера встречали в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва «Дельфин».

Егор Василенко, чемпион Азии по плаванию:

— Я занял два серебра в командном плавании и эстафетах. В личной дисциплине мой самый лучший результат — четвертое место. Выступал за Республику Казахстан, хотел бы выразить благодарность своему личному тренеру Дмитрию Владимировичу Гапотченко, штатной команде Казахстана и федерации плавания.

Конкуренция была серьезная. Съехались на чемпионат порядка 800 спортсменов из 40 стран мира. В копилке республиканской сборной — 20 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых медалей. Выполнил Егор 4 дистанции по 100 метров и 4 дистанции по 200 метров кролем.

Дмитрий Гапотченко, тренер СДЮСШОР «Дельфин»:

— Конечно, мечта каждого тренера и каждого спортсмена — это Олимпийские игры. В этом году лицензионные старты уже прошли, будем готовиться к 2028 году. На данный момент мы приехали домой, немного отдыхаем и 20 числа уезжаем с национальной командой в Турцию, где будет проходить тренировочный сбор. После этого мы уезжаем в Испанию на 26 дней, также на тренировочный сбор. Оттуда мы едем в Алматы на чемпионат РК по плаванию среди взрослых. Планов много, но они меняются.

Спортивной школе «Дельфин» — 24 года. На данный момент здесь работают 13 тренеров — преподавателей и занимаются более 340 воспитанников. Принимают детей с 7 лет. Через 4 года упорных тренировок они могут выезжать на соревнования.

Евгения Николаева, методист СДЮСШОР «Дельфин»:

— У нас прошел большой ремонт, нам сделали полностью ванну большого бассейна, также поменяли крышу и стены. Мы обновились и готовы к новым результатам.

Надо сказать, медалей в этом виде спорта не брали с 2015 года. И результаты Егора Василенко — большое достижение для спортивной сферы региона. А еще это большая победа на пути к олимпийским наградам, говорят в школе.