Члены Совета по этике порекомендовали уволить акима Астраханского сельского округа

На заседании Совета по этике рассмотрели дисциплинарное дело в отношении акима Астраханского сельского округа Аккайынского района Руслана Кабатаева.

АСКАР КАКИМОВ, прокурор Аккайынского района:

— В ходе анализа установлено, что 21 ноября 2023 года акимом Астраханского сельского округа Русланом Кабатаевым и директором ТОО «Компания KZ01» заключен договор о государственных закупках на работы по выравниванию, планировке, подготовке территории сквера.

Члены Совета по этике пришли к выводу, что Руслан Кабатаев оказал неправомерное предпочтение подрядчику. Аким Астраханского сельского округа подписал акт выполненных работ и перечислил денежные средства в размере 1,3 млн тенге без фактического их выполнения работ. Руслана Кабатаева своевременно пригласили на заседание Совета по этике, но в зале его не было.

ЕВГЕНИЙ КИНЦЕЛЬ, член Совета по этике:

— Самое главное непонятно, почему человек не явился, такое в первый раз на моей памяти. Сколько рассматривали дисциплинарных дел, в первый раз человек не является.

Подрядчик сделал сквер на неоформленном участке земли. Кстати, брусчатку укладывали зимой. Решение о том, чтобы рекомендовать уволить Руслана Кабатаева с занимаемой должности, членами Совета по этике было принято единогласно.

Дарья Пышмынцева

