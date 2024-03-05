Республиканский турнир «Кубок Северного Казахстана» по кикбоксингу проходит в Петропавловске

В Петропавловске проходит 24 республиканский турнир «Кубок Северного Казахстана» по кикбоксингу среди парней и девушек 2005 года и старше. Соревнования приурочили к 35-летию вывода советских войск из Республики Афганистан.

АДИЛЬ НУРЖАУПОВ, старший тренер СКО по кикбоксингу:

— На этом турнире выступают все первые номера, вся сборная Казахстана, национальная команда, мастера спорта международного класса, чемпионы Азии и мира в каждом весе, также наши трое спортсменов в составе сборной нашей области. Также у нас есть лидеры, которые входят в Национальную сборную Казахстана: Жакупов Нурсултан, Асылбеков Аслан, Жарасов Данияр. Они также будут отстаивать честь нашей области.

Турнир собрал более 150-ти спортсменов из 18 регионов страны. Нашу область представляют 25 ребят. Первыми на ринг вышли Данат Болдусов из Костанайской области и Ернур Кайырбеков из Усть-Каменогорска.

Одержал победу кикбоксёр из Восточного Казахстана. Ернур Кайырбеков уже является призёром чемпионата мира. Выступает в весовой категории 60 килограммов.

ЕРНУР КАЙЫРБЕКОВ, кикбоксёр, г. Усть-Каменогорск:

— В этом бою я выстоял, выполнил все указания тренера и победил своего соперника. Мой противник очень силен, выполнял все качественно, но ему не удалось одержать победу.

Почетными гостями соревнований стали ветераны Афганской войны.

КАЖМУРАТ НУРМУКАНОВ, ветеран Афганской войны:

— Огромное спасибо. Это дело патриотизма. Эти все мероприятия для воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Подготовка к казахстанской армии. Это все идет для воспитания нового поколения.

Турнир по кикбоксингу продлится до 7 марта. Участники будут награждены дипломами, грамотами и ценными призами от ветеранов. По результатам «Кубка Северного Казахстана» отличившиеся спортсмены отправятся на чемпионат Азии, который пройдет в августе этого года.

Валерия Сиваш